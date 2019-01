Ehemalige Heimkinder: Fast 25 Millionen Euro Entschädigungen

Münster (dpa/lnw) - Mehr als 2000 ehemalige Heimkinder in Westfalen-Lippe haben Jahrzehnte nach Misshandlungen, Arbeit ohne Lohn und liebloser Erziehung Entschädigungen erhalten. Nach Angaben des kommunalen Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) wurden insgesamt 24,6 Millionen Euro an die Betroffenen in Form von Rentenersatz- und Sachleistungen ausgezahlt. Das teilte der Verband am Mittwoch in Münster mit.

Von dpa