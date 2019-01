Laschet wünscht sich Deutschland als Motor der EU

Ein Thema des Treffens war die anstehende Unterzeichnung eines neuen Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrags am 22. Januar in Aachen durch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emmanuel Macron. Dies werde ein «historisches Ereignis» sein, sagte Laschet. Philippe besuchte in Bonn unter anderem das Gymnasium, in dem er in den 80er Jahren seine Abiturprüfung abgelegt hatte.