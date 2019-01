Was nach Riester kommt

Düsseldorf -

Der absehbar weiter zunehmenden Altersarmut will NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) mit verpflichtenden Betriebsrenten begegnen. Dass viele Arbeitnehmer später nur eine Rente auf dem Niveau der Grundsicherung erwarten könnten, beunruhige die Bevölkerung enorm, warnte er am Donnerstag bei einer Rentenkonferenz seines Ministeriums in Düsseldorf. „Wir werden den Menschen nicht erklären können, wenn sie 40 Jahre vollschichtig im Niedriglohnbereich arbeiten, dass ihre Rente auf Höhe der Grundsicherung nivelliert wird“, sagte Laumann. „Die Rente ist Bilanz einer Lebensleistung.“ In Köln etwa liege die Grundsicherung wegen der hohen Wohnungskosten bei 1055 Euro – dafür müsse ein Durchschnittsverdiener 33 Jahre lang Beiträge einzahlen. „Das ist ein Gerechtigkeitsthema in der Bevölkerung.“