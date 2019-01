NRW-Flughäfen legen bei Passagierzahlen zu

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Passagierboom an den nordrhein-westfälischen Flughäfen hält an. Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Jahr an den sechs NRW-Flughäfen rund 43 Millionen Menschen, 400 000 mehr als 2017. Am Flughafen Düsseldorf ging die Zahl der Passagiere allerdings um rund 300 000 auf etwa 24,3 Millionen zurück. Der größte Airport des Landes musste das Aus der Fluggesellschaft Air Berlin verkraften, die zuvor fast jeden dritten Flug in Düsseldorf abgewickelt hatte. Für 2019 werden aber wieder steigende Passagierzahlen erwartet.

Von dpa