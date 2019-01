Angekündigter Neuanfang der Ditib stößt auf Skepsis

Köln (dpa/lnw) - Der angekündigte Neustart der umstrittenen Türkisch-Islamischen Union Ditib ist von mehreren Islamexperten mit Skepsis aufgenommen worden. Die größte Islam-Organisation in Deutschland hatte vor einigen Tagen «Versäumnisse» eingeräumt und betont, sie wolle auch mit einem neuen Vorstand die «nahezu seit drei Jahren andauenden Debatten entschärfen». Politiker in Bund und Ländern fordern seit längerem eine Loslösung der Ditib von Ankara und ein Ende der politischen Einflussnahme durch die türkische Regierung. Mehrere Islamexperten sagten auf Anfrage, mit der jüngsten Erklärung und der Wahl einer neuen Spitze habe der Verband in Köln noch keinen Schritt für einen Neuanfang getan.

Von dpa