Frauenleiche in Schwerte identifiziert: 72-Jährige getötet

Schwerte (dpa/lnw) - Bei einer mit Brandwunden übersäten Toten in Schwerte nahe Dortmund handelt es sich um die 72 Jahre alte Bewohnerin des Hauses, in dem die Leiche entdeckt worden ist. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen am Freitag. Der Obduktion zufolge wurde die Frau umgebracht. «Die Hintergründe des Verbrechens sind noch unklar. Wir stehen am Anfang der Ermittlungen», sagte der Sprecher. Einen konkreten Verdächtigen gebe es noch nicht.

Von dpa