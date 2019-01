Zweiter Sieg für Bayer unter Neu-Trainer Bosz

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat auch das zweite Testspiel mit dem neuen Trainer Peter Bosz gewonnen. Der Werksclub bezwang am Freitag den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle mit 3:1 (2:0). Kevin Volland (33.) und Leon Bailey (34./75.) mit einem Doppelpack bescherten dem überlegenen Bayer-Team im Ulrich-Haberland-Stadion in Leverkusen einen 3:0-Vorsprung. Kurz vor Schluss traf Stanley Elbers (89.) noch für die Gäste. Am vergangenen Dienstag hatte Leverkusen bereits mit 4:0 gegen den FC Twente gewonnen.

Von dpa