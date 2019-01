Mann hilft bei Unfall und wird umgefahren

Paderborn (dpa/lnw) - Als er bei einem Unfall geholfen hat, ist ein 59-Jähriger am Samstagabend in Paderborn angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann habe auf der Bundesstraße 64 bei einem Unfall mit Sachschaden Hilfe geleistet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er wollte schon wieder in sein eigenes Auto einsteigen, als ihn der Kleinbus eines 39-Jährigen erfasste und zu Boden schleuderte. Der 59-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa