Weitere Ermittlungen nach Razzia gegen Clankriminalität

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der großen Razzia gegen Clankriminalität im Ruhrgebiet mit 14 Festnahmen gehen am Montag die Ermittlungen weiter. In Duisburg soll nach Angaben der Polizei im Laufe des Tages entschieden werden, ob in zwei Fällen Haftbefehl beantragt wird. Dort waren zwei Tatverdächtige wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln festgenommen worden. Etliche Festnahmen erfolgten allerdings, um offene Haftbefehle zu vollstrecken, wie die Polizei Bochum mitteilte. Bei der Razzia seien demnach mehrere Personen aufgefallen, die Ersatzfreiheitsstrafen absitzen müssten.

Von dpa