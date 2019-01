Telekom Cup: Fortuna Turnierdritter nach Sieg gegen Hertha

Die Tore für die Fortuna erzielten Kenan Karaman (11. Minute) und Marvin Ducksch, der zweimal traf (23., Foulelfmeter, 32.). Hertha war nach einem schweren Patzer von Düsseldorfs Torhüter Jaroslav Drobny, der jüngst als Vertreter von Michael Rensing verpflichtet worden war, durch Pascal Köpke früh in Führung gegangen.

Düsseldorf tritt zum Rückrunden-Auftakt am Samstag beim FC Augsburg an. Nach einem turbulenten Wochenende soll Trainer Friedhelm Funkel bis dahin einen neuen Vertrag erhalten. Hertha BSC spielt am Sonntag bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg.