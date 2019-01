Fortuna-Chef räumt Fehler bei Funkel-Verhandlungen ein

Am Freitag hatte der Fußball-Bundesligist das Ende der Zusammenarbeit mit Funkel am Ende der laufenden Saison verkündet. Nun könnte doch noch vor dem Rückrundenstart beim FC Augsburg der Kontrakt verlängert werden. Beide Seiten seien zunächst «zu dickköpfig» gewesen, hatte Schäfer am Sonntag in der Sport1-Sendung «Doppelpass» gesagt.

«Ich muss nicht der Gewinner sein. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich arbeite daran, dass wir den wieder korrigieren», sagte Schäfer der «Rheinischen Post.» Er glaube nicht, «dass etwas hängen bleibt. Dabei wollen wir alle mitnehmen. Wir werden der Mannschaft und dem Trainer total den Rücken stärken», kündigte Schäfer an.