Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Selbsttötungen von Gefangenen in den nordrhein-westfälischen Gefängnissen ist seit drei Jahren rückläufig. Im vergangenen Jahr brachten sich in den NRW-Gefängnissen elf Menschen um. Im Vorjahr waren es 13 und davor 19 Suizide. Das hat das NRW-Justizministerium auf Anfrage mitgeteilt.

Um die Zahl der Selbsttötungen weiter zu verringern, seien im vergangenen Jahr zwölf Suizid-Präventionsbeauftragte ernannt und entsprechend viele Stellen für Psychologen geschaffen worden.

Die Zahl der Suizide hinter Gittern ist starken Schwankungen unterworfen. 2015 gab es nur neun Fälle, 1992 und 1997 waren es jeweils 27. Mit zusätzlichen Untersuchungen, sogenannten Screenings, sollen suizidgefährdete Häftlinge nun besser erkannt werden.

Wer als stark suizidgefährdet gilt, wird in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht und alle 15 Minuten kontrolliert. Künftig könnte diese Kontrolle kameraunterstützt sein. Als guter Schutz hätten sich auch Gemeinschaftszellen bewährt.

Derzeit werde Software entwickelt und geprüft, die suizidales Verhalten von Häftlingen erkennen und Alarm auslösen soll. Außerdem prüft eine Expertenkommission weitere Maßnahmen. In NRW saßen im Januar fast 16 000 Menschen im Strafvollzug hinter Gittern.

Der Fall des unschuldig in Kleve inhaftierten Syrers, der nach einem Feuer in seiner Zelle gestorben war, ist in der Statistik allerdings nicht enthalten. Er war kurz vor seinem Tod offiziell aus der Haft entlassen worden, nachdem klar geworden war, dass er aufgrund einer Verwechslung eingesperrt worden war. Der Fall wird von einem Untersuchungsausschuss des Landtags überprüft.