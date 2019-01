Am Montag konnte das Umweltamt der Stadt das Rätsel lösen: In den Tonnen sei kein Klinikmüll, sondern Taubenkot gewesen, den eine Firma im Auftrag der Deutschen Bahn an der Brücke eingesammelt hatte.

Die Tonnen seien auch richtig deklariert gewesen, allerdings nicht mehr rechtzeitig am Freitag abtransportiert worden, was dann am Wochenende den Verdacht illegaler Entsorgung von Sondermüll ausgelöst habe. Die Kosten des Einsatzes habe deswegen die Entsorgungsfirma zu tragen.