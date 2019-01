Düsseldorf und Köln/Bonn: Am Dienstag fallen Flüge aus

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - Der Warnstreik von Sicherheitspersonal an acht Flughäfen außerhalb von NRW an diesem Dienstag hat auch Auswirkungen auf den Airport Düsseldorf und den Flughafen Köln/Bonn. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte an den Flughäfen in Frankfurt am Main, Hamburg, München, Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt zu der Aktion aufgerufen. «Es wird Auswirkungen geben», sagte eine Sprecherin des Flughafens Düsseldorf auf Anfrage. Gestrichen seien laut Stand Montagvormittag drei Starts und vier Landungen nach und aus Frankfurt am Dienstag. Die Situation sei aber «kein Vergleich zur vergangenen Woche», als das Sicherheitspersonal in Düsseldorf streikte und mehr als jeder zweite Flug hier ausfiel.

Von dpa