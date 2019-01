Einige Flugausfälle in NRW durch Warnstreiks

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - Die Warnstreiks von Sicherheitspersonal an acht Flughäfen außerhalb von NRW haben am Dienstag auch an den Airports Düsseldorf und Köln/Bonn für einige Ausfälle gesorgt. Am Airport Düsseldorf fielen 38 von 550 geplanten Flügen aus, am Airport Köln/Bonn waren es 26 von geplanten 212, wie Sprecher der Flughäfen mitteilten. Alle annullierten Flüge betrafen Verbindungen zu den bestreikten Flughäfen.

Von dpa