Flugausfälle an den Airports Düsseldorf und Köln/Bonn

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - Der Warnstreik von Sicherheitspersonal an acht Flughäfen außerhalb von Nordrhein-Westfalen wirkt sich auch auf den Flugbetrieb an den Airports Köln/Bonn und Düsseldorf aus. Am Flughafen Köln/Bonn seien am Dienstag zunächst jeweils zwölf Starts und Landungen von dem Ausstand betroffen, sagte eine Sprecherin am Morgen. Ob es im Laufe des Tages zu weiteren Annullierungen kommen könne, konnte sie zunächst nicht sagen. Betroffen sind Strecken zu den bestreikten Flughäfen in Hamburg, Leipzig und Dresden.

Von dpa