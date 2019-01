Gotik-Schau lockt über 30 000 Besucher ins Diözesanmuseum

Paderborn (dpa/lnw) - Die Ausstellung über das «Phänomen Gotik» hat mehr als 30 000 Besucher in das Diözesanmuseum in Paderborn gelockt. Die Schau mit rund 170 Exponaten lief seit vergangenem September. Am Sonntag ging die Ausstellung zu Ende, wie das Museum am Montag mitteilte. Leihgaben wie Goldschmiedearbeiten, Buchmalereien, Elfenbeinschnitzereien und Skulpturen kamen unter anderem aus dem Louvre in Paris, aus Pamplona, Berlin, Mainz, Aachen, Essen und Stuttgart. Einige besonders gut angenommene Angebote für Besucher sollen fortgeführt werden: Dazu gehören Workshops wie «Zeichnen im Museum» und «After work chill out». Wegen eines Umbaus bleibt das Museum bis Ende Februar geschlossen.

Von dpa