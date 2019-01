Familie fährt mit Auto in die Maas: Mutter tot

Bergen (dpa/lnw) - Einen dramatischen Unfall, bei dem eine dreiköpfige Familie in die Maas gefahren ist, hat die Mutter nicht überlebt. Vater und Sohn konnten sich aus dem sinkenden Auto retten, wie ein Polizeisprecher am Montag in Maastricht sagte. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend an der Anlegestelle einer Fähre im Grenzland bei Goch am Niederrhein. Die Straße an der Fährstelle endet im Wasser. Möglicherweise habe der Regen bei dem Unfall eine Rolle gespielt, sagte der Polizeisprecher. Vater und Sohn seien ansprechbar, aber bis zu dem Zeitpunkt noch nicht befragt.

Von dpa