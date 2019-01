Polizei sucht Hinweise nach Tod von 900 Schweinen

Vreden (dpa/lnw) - Nach dem qualvollen Tod von über 900 Schweinen in einem Betrieb in Vreden im Kreis Borken ist die Polizei weiterhin auf der Suche nach Hinweisen auf die Täter. «Ein Bekennerschreiben liegt uns nicht vor», sagte Polizeisprecherin Angela Lüttmann am Mittwoch. Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Münster die Ermittlungen an sich gezogen. Johannes Röring, der Vater des Hofbetreibers, ist CDU-Bundestagsabgeordneter und Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes.

