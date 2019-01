Mechernich (dpa/lnw) - Spezialeinsatzkräfte haben am späten Montagabend einen 43-Jährigen überwältigt, der sich über Stunden alleine in seiner Wohnung in Mechernich verschanzt hatte. Bei dem Zugriff habe das SEK geschossen, teilte die Polizei in der Nacht mit. Der Mann sei aber nur durch den Biss eines Diensthundes leicht verletzt worden.

Der Mann selbst habe eine Faustfeuerwaffe bei sich gehabt, sagte ein Sprecher. Ob es sich aber um eine echte Waffe gehandelt habe, sei noch unklar. Die Ermittlungen sollten ebenfalls ergeben, ob der Mann selbst auch Schüsse abgegeben habe. Weitere Verletzte gab es aber nicht. Die Mordkommission sei eingeschaltet worden. Der Mann habe, als das SEK die Wohnung stürmte, aus einem hinteren Fenster flüchten wollen, sagte der Sprecher. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und kam in ein Krankenhaus.

Der Mann hatte sich am Abend alleine in seiner Wohnung im Ortsteil Schützendorf verschanzt und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zuvor habe er eine Aufforderung des Ordnungsamtes bekommen, hieß es. Worum es dabei genau ging, war noch unklar.

Noch in der Nacht begannen die Ermittler, Spuren aufzunehmen und zu sichern.