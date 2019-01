Funkel vor Gesprächen mit Fortuna ungewiss

Düsseldorf (dpa) - Friedhelm Funkel erwartet schwierige Gespräche über seinen Verbleib beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. «Im Laufe der Gespräche wird man sehen, wie weit wir uns annähern, damit ich für ein weiteres Jahr in der ersten Liga unterschreiben kann. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich weitermache», sagte der Fußball-Lehrer am Montag der «Rheinischen Post». Er sei nicht so optimistisch wie Vorstandschef Robert Schäfer.

Von dpa