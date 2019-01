Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die frühere Putzfrau und Gewerkschafterin Susanne Neumann ist tot. Sie starb am Sonntag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 59 Jahren. Neumanns Ehemann habe ihren Tod mitgeteilt, sagte der Bezirksvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Georg Nießing, am Dienstag in Gelsenkirchen der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Von dpa