NRW: Bayern bester Partner für gemeinsame Digital-Strategie

Düsseldorf/München (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen und Bayern haben aus Sicht von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) beste Voraussetzungen, um bei der Digitalisierung zusammenzuarbeiten. Wichtige Themen wie Bildung, Cyber-Sicherheit, Mobilität, Gründungskultur, Gesundheit oder digitale Infrastruktur fänden sich in den Konzepten beider Länder, stellte Pinkwart in einem Bericht an den Düsseldorfer Landtag fest. Beide Länder arbeiteten ressortübergreifend an «einer der größten Gestaltungsaufgaben unserer Zeit» und seien bestens gewappnet, dies auch länderübergreifend zu tun.

Von dpa