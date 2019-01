Großeinsatz der Feuerwehr: Industriehallen brennen aus

Bielefeld (dpa/lnw) - Bei einem großen Brand in Bielefeld sind zwei Industriehallen sowie Busse und Autos darin komplett ausgebrannt. Mitarbeiter der Leitstelle hätten am späten Abend auf einem nahegelegenen Betriebshof des Ostwestfalen-Lippe-Busses einen Brand bemerkt, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zu Mittwoch. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Flammen von einer Halle bereits auf eine angrenzende übergegriffen. Verletzte gab es nicht.

Von dpa