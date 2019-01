Der Unternehmer starb am Dienstag nach schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren. Das teilte der Verein am späten Dienstagabend mit. „Mit seinen unternehmerischen Erfolgen und seinem gesellschaftlichen Engagement hat Wilfried Finke wertvolle Beiträge zur Lebensqualität und zum Wohlstand der Region Paderborn geleistet, die unvergessen bleiben“, hieß es in der Mitteilung des Clubs. Abgesehen von zwei kurzen Auszeiten hatte Finke die Ostwestfalen bis zu seinem Rücktritt im Juli 2018 mehr als 20 Jahre geführt. Während seiner Amtszeit gelang dem Verein 2014 überraschend der Aufstieg in die Erste Liga.

Seit 1978 führte Wilfried Finke die Geschäfte bei dem von seinem Vater gegründeten Möbelhaus, zuletzt beschäftigte er mehr als 1500 Mitarbeiter. 2018 wurde das Unternehmen mit sieben Einrichtungshäusern, sieben Wohndiscountern und einem Küchenfachmarkt an Möbel Höffner verkauft.