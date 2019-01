Karnevalsprinz überreicht dem Papst eine Quietsche-Ente

Rom/Köln (dpa/lnw) - Der Kölner Karnevalsprinz Marc I. hat Papst Franziskus eine Quietsche-Ente geschenkt. Er übergab ihm das Plastiktier nebst Karnevalsorden bei einer Audienz am Mittwoch im Petersdom in Rom. An der Begegnung nahmen auch die beiden anderen Mitglieder des Kölner Dreigestirns, Bauer und Jungfrau, teil. «Ich werde Jahre brauchen, um das aufzuarbeiten», sagte Jungfrau Catharina - die traditionell von einem Mann verkörpert wird. Der Papst sei ein sehr herzlicher Mann. «Die Orden wollte er umhängen», freute sich Bauer Markus.

Von dpa