Fliegerbombe legt Weseler Innenstadt lahm

Wesel (dpa/lnw) - Die Entschärfung einer amerikanischen Zehn-Zentner-Fliegerbombe hat am Mittwochnachmittag die Weseler Innenstadt lahmgelegt. 5700 Menschen mussten währenddessen in einem 500-Meter-Radius ihre Wohnhäuser und Arbeitsplätze verlassen, teilte die Stadt Wesel mit. Insgesamt waren sogar mehr als 13 000 Menschen betroffen, weil außerhalb der Evakuierungszone in einem Radius von einem Kilometer Anwohner gebeten wurden, sich nicht im Freien aufzuhalten. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten gefunden worden und wurde am Nachmittag erfolgreich entschärft.

Von dpa