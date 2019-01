ADAC: Mehr Staus auf den Autobahnen in NRW

Damit kommt der Automobilclub zu einem anderen Trend bei der Staulänge als das NRW-Verkehrsministerium, das auf einer anderen Datenbasis und Staudefinition zum Jahreswechsel von leichten Verbesserungen berichtet hatte. Das Land ermittelt Staus über 2500 Induktionsschleifen in der Fahrbahn und hat so 2018 rund 103 600 Staukilometer gemessen. Das sind in dieser Statistik gut 4600 Staukilometer oder 4,3 Prozent weniger als noch im Jahr 2017.