Polizei erwischt Raser mit Tempo 82 in 30er-Zone

Oberhausen (dpa/lnw) - Mit 82 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer in Oberhausen in einer 30er-Zone erwischt worden - der Mann lieferte den Polizisten eine kuriose Ausrede für seine Raserei. Laut Polizeiangaben erklärte der 34-Jährige die rasante Fahrt am Mittwoch damit, er habe dringend eine Überweisung vom Arzt abholen wollen. Die Polizei stellte außerdem fest, dass das Auto vermutlich nicht versichert ist. Der Mann muss den Angaben zufolge mit einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld von 200 Euro rechnen.

Von dpa