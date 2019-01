NS-Gedenkstätten melden Besucher-Rekord für 2018

Münster (dpa/lnw) - Die 28 NS-Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen hatten im vergangenen Jahr so viele Besucher wie nie zuvor. 2018 seien fast 400 000 Menschen gekommen, teilte der Arbeitskreis NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte NRW am Donnerstag in Münster mit. 2017 hatten über 356 000 Menschen die Orte besichtigt, 2016 waren es 330 000. Fast zwei Drittel der Besucher kamen in Gruppen. Die Gedenkstätten befinden sich an geschichtsträchtigen Orten: In Köln ist es die ehemalige Gestapo-Zentrale, in Lemgo das ehemalige Wohnhaus einer jüdischen Familie.

Von dpa