Funkel fokussiert: «Ich nehme nichts Negatives mit»

Einen weiteren Schritt dorthin will er mit seinem Team am Samstag in Augsburg machen. «Die Mannschaft hat sehr konzentriert gearbeitet», sagte Funkel nach einer intensiven Arbeitswoche im Trainingslager in Marbella. Zu seinen Vertragsmodalitäten meinte der Coach am Donnerstag nur: «Man muss das jetzt nicht alles auf mich fokussieren. Auch für die Spieler ist es gut, in der Bundesliga zu bleiben.» Sein Team hatte zum Abschluss der Hinrunde mit drei Siegen in Serie den 14. Platz erobert und sich sieben Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz erarbeitet.

Die personelle Situation ist allerdings nicht optimal. Neben den verletzten Profis Jean Zimmer (Muskelfaserriss) und Marcel Sobottka (Bänderriss im Sprunggelenk) fehlt auch Routinier Adam Bodzek wegen einer Gelbsperre. Dafür kehrt Abwehrspieler André Hoffmann nach mehr als vier Monaten Pause wieder in den Kader zurück. Neuzugang Jaroslav Drobny wird auf der Bank sitzen, Michael Rensing bleibt Torhüter Nummer eins der Düsseldorfer.