Weniger Infektionen durch Krankenhauskeime in NRW

Dortmund (dpa/lnw) - Die Infektionen mit dem Krankenhauskeim MRSA sind in Nordrhein-Westfalen deutlich zurückgegangen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen 764 Infektionsfälle gemeldet - nach 925 Fällen 2017. Besonders viele durch den Erreger verursachte Infektionen hatte es im Jahr 2012 in NRW gegeben, mit damals 1456 Meldungen. Die Erreger sind gefährlich, weil viele Antibiotika nicht gegen das Bakterium wirken. Für Menschen mit intaktem Immunsystem gelten sie in der Regel als harmlos.

Von dpa