Düsseldorf (dpa/lnw) - Fortuna Düsseldorf ehrt den Wunder-von-Bern-Torwart Toni Turek zu dessen 100. Geburtstag mit einem Sondertrikot. Der Fußball-Bundesligist werde beim nächsten Heimspiel das Trikot tragen, berichtete der Club am (heutigen) Freitag - an jenem Tag, an dem der 1984 gestorbene Turek 100 Jahre alt geworden wäre.

Von dpa