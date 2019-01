Ford-Betriebsrat kritisiert Management scharf

Außerdem sei es unfair, dass die US-Konzernmutter bei Zulieferern günstiger einkaufen könne und die Kosten in den europäischen Werken daher höher seien, so der Gewerkschafter. Ford Europa hat rund 50 000 Mitarbeiter, knapp die Hälfte davon ist in Deutschland.

Die Europazentrale ist in Köln mit rund 18 000 Beschäftigten, zudem gibt es ein Werk in Saarlouis mit circa 6000 Mitarbeitern. Die US-Tochter ist unter Druck, 2018 wurde ein Verlust eingefahren. Unlängst verkündete das Ford-Management einen harten Umbau seines Europageschäfts, «eine beträchtliche Anzahl» der Arbeitsstellen soll abgebaut werden - wie viele genau, soll nach Gesprächen mit dem Betriebsrat im Sommer bekanntgegeben werden.