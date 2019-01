Nach Razzia gegen Clankriminalität: Erneut Kontrollen

Dortmund (dpa/lnw) - Wenige Tage nach einer großen Razzia im Ruhrgebiet ist die Polizei in Dortmund erneut gegen Clankriminalität vorgegangen. Wie die Beamten am Freitag erklärten, wurden am Donnerstag mehrere Lokale kontrolliert. In einer Shisha-Bar seien 18 Dosen unversteuerter Tabak sichergestellt worden, in einem anderen Lokal «Spielautomaten Marke Eigenbau», sagte ein Polizeisprecher. In Kellerräumen stießen Beamte auf Betten, die einer Zeugenaussage zufolge für je 300 Euro pro Monat vermietet wurden - es bestehe der Verdacht auf illegale Geschäfte und Verstoß gegen diverse Auflagen.

Von dpa