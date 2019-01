Prozess um Mord an eigener Tochter: Nur ein Unfall?

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 33-jähriger Familienvater steht wegen Mordes an seiner Tochter in Düsseldorf vor Gericht. Beim Prozessauftakt am Freitag schwieg der Angeklagte zwar zu den Vorwürfen, doch es wurde bekannt, dass seine Anwälte im Scheidungsverfahren behauptet hatten, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. Er sei zwei Mal gestolpert und jeweils auf das Kind gefallen, das dabei wiederum gegen ein Metallregal gestürzt sei.