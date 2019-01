Schwebebahn-Unfall: Ursache technischer Defekt

Wuppertal (dpa/lnw) - Der beinahe tödliche Vorfall an der Wuppertaler Schwebebahn soll auf einen technischen Defekt zurückgehen. Ein Eingriff von außen - wie etwa ein Anschlag oder Sabotage - könne inzwischen ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage. Der mit der Ursachensuche befasste Gutachter habe auch eine konkretere Vermutung, was im November zum Absturz der Stromschiene geführt habe. «Wir wollen aber erst das schriftliche Gutachten abwarten.»

Von dpa