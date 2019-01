Dortmund stattet Ordnungskräfte mit Schlagstöcken aus

In der Stadt waren zunächst in einem Probelauf 24 Mitarbeiter mit den sogenannten Einsatzmehrzweckstöcken ausgestattet worden. Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) hatte sich 2017 persönlich dafür eingesetzt, nachdem ihn die Mitarbeiter darum gebeten hatten. Die Erlaubnis zum Tragen dieser Stöcke sei «ein Stück Wertschätzung», sagte Sierau damals. Zunehmend begegneten städtische Beschäftigte im Dienst aggressiven Bürgern, die nicht vor Gewalt zurückschreckten.

Zusätzlich tragen die Ordnungsdienstler in Dortmund und in vielen anderen Kommunen Schutzwesten, Handschellen und Pfefferspray. Rund 11 000 Euro investiert Dortmund insgesamt für 46 Schlagstöcke plus die Halterung.