Laschet sieht mit Söder Chance auf neue Einigkeit in Union

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Union hat mit dem neuen CSU-Chef Markus Söder nach Einschätzung des stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet die Chance auf ein Ende ihres Dauerstreits. «Wir merken, dass die neue Führung in Bayern ein Hauptziel hat, dass sich 2018 nicht wiederholt», sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Samstag beim Neujahrsempfang der NRW-CDU in Düsseldorf. Der lange Streit zwischen CDU und CSU habe «alle Parteien heruntergerissen und die Populisten stark gemacht».