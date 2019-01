Polizist bei Festnahme schwer verletzt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein 29 Jahre alter Polizist ist am Samstagabend in Gelsenkirchen bei der Festnahme eines 27-Jährigen schwer verletzt worden. Der Verdächtige habe sich so gegen die Festnahme gewehrt, dass er und der Polizist durch die Glasscheibe einer Pizzeria gestürzt seien, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch die Glasscherben seien der Polizist schwer und der Festgenommene leicht verletzt worden. Da gegen den 27-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, wurde er nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus festgenommen. Warum ein Haftbefehl gegen den 27-Jährigen bestand, konnte die Polizei am Sonntag nicht sagen.

Von dpa