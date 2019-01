Verpuffung in Wohnung in Krefeld: Drei Festnahmen

Krefeld (dpa/lnw) - Nach einer Verpuffung in einer Wohnung in Krefeld sind am Sonntagabend drei Menschen festgenommen worden. Sie hätten sich alle in der Wohnung eines fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus aufgehalten, teilte die Polizei mit. Bei der Verpuffung, deren Ursache zunächst unklar war, sei die gesamte Wohnung im zweiten Obergeschoss verwüstet worden.