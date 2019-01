Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehr als 6000 Zigaretten und 155 Kilogramm Wasserpfeifentabak haben Zöllner am Düsseldorfer Flughafen sichergestellt. Der Tabak habe in Räucherstäbchen-Verpackungen gesteckt, teilte der Zoll am Montag mit. Demnach hätten drei Männer versucht, die Ware aus Dubai zu schmuggeln.

Von dpa