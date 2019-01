Laubenbrand in Oberhausen: Tote Frauen kamen aus Hessen

Oberhausen (dpa(lnw) - Nach dem Brand einer Gartenlaube, bei dem am Wochenende in Oberhausen zwei Frauen ums Leben kamen, ist die Identität der Opfer geklärt. Es handele sich um eine 52-Jährige und deren 29-jährige Tochter aus Hessen, teilte die Polizei am Montag mit. Die 29-Jährige sei seit dem vergangenen Jahr in Oberhausen gewesen und habe in das anliegende Haus einziehen wollen. Das Gartenhaus war aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht zum Sonntag in Brand geraten. Die Ermittler gehen von einem Unglücksfall aus. Ein Sachverständiger soll nun die genaue Brandursache ermitteln. Bei dem Brand wurde außerdem ein Mann verletzt. Er konnte noch nicht vernommen werden.

Von dpa