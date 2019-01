Tusk unterstreicht Bedeutung europäischer Einigung

Berlin (dpa) - EU-Ratschef Donald Tusk hat den neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag begrüßt, gleichzeitig aber betont, die verstärkte Zusammenarbeit einzelner Länder dürfe nicht die gesamteuropäische Kooperation ersetzen. In einer kurzen Rede nach der Unterzeichnung der Vertrags in Aachen schilderte Tusk am Dienstag seinen vorangegangenen Besuch bei den Trauerfeiern für den ermordeten Bürgermeister von Danzig, Pawel Adamowicz.

Von dpa