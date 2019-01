Trainingspause für Mönchengladbachs Stürmer Pléa

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Stürmer Alassane Pléa vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat am Dienstag eine Trainingspause einlegen müssen. Wie der Club mitteilte, fehlte der Franzose wegen einer Reizung im Knie. Pléa hatte am Samstag im Westderby bei Bayer Leverkusen den 1:0-Siegtreffer für Borussia erzielt. Auch sein Mannschaftskollege Thorgan Hazard absolvierte nur eine Laufeinheit. In Raffael (Schlüsselbeinbruch), Mamadou Doucouré (Muskelbündelriss im Oberschenkel) und Keanan Bennetts (Muskelfaserriss im Oberschenkel) fallen drei Profis weiter verletzt aus. Am Samstag trifft der Tabellendritte auf den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky).

Von dpa