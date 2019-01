Deutsch-französische Freundschaft ist Garant für Frieden

Aachen (dpa) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die deutsch-französische Freundschaft als Garanten für den Frieden in Europa bezeichnet. «Es gab in der deutsch-französischen Geschichte öfters - ja - Unbill. Krieg. Schlimmes», sagte Juncker am Dienstag nach der Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrags in Aachen. Darunter hätten die Nachbarn sehr gelitten. «Die Aussicht, dass dies nie mehr passieren wird, gibt unserem Kontinent die Ruhe, die der Kontinent braucht, um gedeihen zu können», sagte Juncker. Er forderte beide Länder auch auf, ihr Einverständnis zu pflegen - weil es den anderen Ländern erleichtere, sich auch zu einigen.

Von dpa