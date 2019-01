Saarland: Vertrag von Aachen ist neues Freundschaftsband

Der neue deutsch-französische Vertrag wurde am Dienstag in Aachen von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron unterzeichnet. Er knüpft an den 1963 geschlossenen Élysée-Vertrag an.

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sprach sich für weitere Freundschaftsverträge mit Nachbarstaaten nach dem Vorbild des Vertrags von Aachen aus. «Wir haben durch unsere Grenzen noch zu viele Bruchstellen», sagte Hans der Düsseldorfer «Rheinischen Post» (Mittwoch). Alle Grenzregionen in Deutschland sollten sich mit dem Nachbarland «eng verzahnen».