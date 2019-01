Männer greifen 37-Jährigen mit Machete und Schlagstock an

Essen (dpa/lnw) - Er hatte sich über ihre Lautstärke beschwert: Mit einer Machete und einem Schlagstock sollen vier Männer einen 37-Jährigen daraufhin in Essen verletzt haben. Nach seiner Beschwerde habe ihm die Gruppe den Weg versperrt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einer von ihnen schlug dem Opfer bei dem Vorfall in der Nacht auf Samstag mit der Machete in den Rücken. Er erlitt eine Schnittwunde. Ein anderer Mann habe ihn dann nach Ermittlerangaben mit dem Schlagstock angegriffen.

Von dpa