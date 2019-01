Gericht entscheidet über Schulplatz-Klage

Münster (dpa/lnw) - Vor dem Oberverwaltungsgericht streitet heute eine Mutter um die Aufnahme ihres Sohnes an einer Gesamtschule. Die Frau aus Essen hatte den Viertklässler zum Schuljahr 2017/2018 an der weiterführenden Schule im benachbarten Heiligenhaus im Kreis Mettmann anmelden wollen. Die Schule lehnte den Jungen jedoch mit dem Hinweis auf zu viele Bewerber ab. Die Richter in Münster müssen jetzt prüfen, ob die Schulleiterin das Aufnahmeverfahren ordnungsgemäß durchgeführt hat.

Von dpa