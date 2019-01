Schnee in NRW: Zahlreiche Staus auf den Autobahnen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem landesweiten Schneefall in Nordrhein-Westfalen standen viele Autofahrer am Morgen im Stau. Am Mittwoch staute es sich auf den Autobahnen im einwohnerreichsten Bundesland um 8.15 Uhr der WDR-Verkehrslage zufolge fast 400 Kilometer. Viele der typischen Pendlerstrecken im Rheinland und im Ruhrgebiet waren betroffen. Die Autobahn-Leitstellen im Land verzeichneten aber zunächst keine größeren Unfälle.